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Новоаннинские чиновники «разрешили» пенсионерке жить в опасном доме
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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Новоаннинские чиновники «разрешили» пенсионерке жить в опасном доме

Сегодня, 12:50ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ria.ru
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