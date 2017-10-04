Новоаннинские чиновники «разрешили» пенсионерке жить в опасном доме

В прокуратуру Новоаннинского района обратилась 82-летняя жительница Панфиловского сельского поселения, которая пожаловалась, что ей приходится жить в разрушающемся доме, который местные чиновники не признают аварийным.

В ходе проверки выяснилось, что ранее региональная инспекция государственного жилищного надзора выявила серьезные повреждения конструктивных элементов дома, который в свое время был предоставлен пенсионерке для проживания сельскими властями. Согласно заключению Госжилнадзора, проживание в таком жилье может быть небезопасным.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, решение о признании дома аварийным должна была принять межведомственная комиссия сельского поселения. Однако на момент прокурорской проверки, нарушая требования законодательства, комиссия не признала указанный дом непригодным для проживания и не предоставила пожилой женщине другое жилье.

В этой связи прокурор района уже через суд потребовал признать бездействие комиссии незаконным и провести дополнительное обследование дома пенсионерки с привлечением специализированной организации.