Новоаннинские чиновники «разрешили» пенсионерке жить в опасном доме
В ходе проверки выяснилось, что ранее региональная инспекция государственного жилищного надзора выявила серьезные повреждения конструктивных элементов дома, который в свое время был предоставлен пенсионерке для проживания сельскими властями. Согласно заключению Госжилнадзора, проживание в таком жилье может быть небезопасным.
Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, решение о признании дома аварийным должна была принять межведомственная комиссия сельского поселения. Однако на момент прокурорской проверки, нарушая требования законодательства, комиссия не признала указанный дом непригодным для проживания и не предоставила пожилой женщине другое жилье.
В этой связи прокурор района уже через суд потребовал признать бездействие комиссии незаконным и провести дополнительное обследование дома пенсионерки с привлечением специализированной организации.
Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного решения, которое вступило в законную силу, находится на контроле надзорного органа.
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