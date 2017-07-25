Взорвавшийся дом в Советском районе подмывает вода

Около часа назад на остановке «Нефтяной колледж» произошел порыв трубопровода. Вода под напором стала бить буквально из-под земли.

Спустя несколько минут затопило целую улицу: от Второй Продольной магистрали и практически до частного сектора. Воды набралось примерно по щиколотку. Прохожим даже пришлось закатывать брюки, держать платья, снимать обувь и идти босяком по залитому тротуару.

Фото: Димок Ченин, ВК, "Жесть Волгограда"

Поток дошел и до пострадавшего от взрыва бытового газа дома №60 по Университетскому проспекту. Сдержать напор смог крепкий забор, которым строение обнесено. Мощный щит оказался настоящим спасением.

В мае дом обследовали с помощью мобильного комплекса «Стрела». После чего эксперты вынесли заключение - восстановлению не подлежит. Старый фундамент может не выдержать основательного ремонта. Рисковать не стали. Несколько недель назад четырехэтажку начали готовить под снос.

С момента взрыва здание уже прошло испытание огнем - по неизвестным причинам в нем произошёл пожар.