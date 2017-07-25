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Взорвавшийся дом в Советском районе подмывает вода
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Взорвавшийся дом в Советском районе подмывает вода

Сегодня, 18:46ПроисшествияМарина СабадашФото: скриншот видео https://vk.com/ghest_volgograd?z=video315072800_456239092%2Fdcae23bdbb561fbc8b%2Fpl_post_-54186050_5125857
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