Волгоградца судят в Калмыкии за таинственную смерть на автомойке
Эксперты провели гистологическое исследование и поставили диагноз – острый приступ панкреонекроза. После этого следователи подготовили отказной материал – возбуждать уголовное дело в отношении владельца автомойки не было никаких оснований.
Однако спустя три года после гибели парня по настоянию его матери эксперты вновь провели исследование. Единственным доступным на тот момент времени образцом был фрагмент кожи с запястья погибшего. Экспертиза показала, что на биоматериале есть следы электротравмы. Хотя защитники владельца автомойки, а именно он проходит обвиняемым, привели доводы своих экспертов, что такой ожог мог случиться и, например, из-за взаимодействия с обычным окурком.
Делу по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» несколько месяцев не давали ход, его не утверждала прокуратура из-за недостаточности доказательств. Однако в мае 2016-го года случился неожиданный поворот. Прокуратура Малодербентовского района все же направила дело в суд, к тому же по еще более тяжкой статье - ч.2 ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда».
Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» адвокат Виталий Григорьев, в данном уголовном деле есть настоящий юридический казус. Во-первых, не сохранилось моечного оборудования, на котором работал погибший парень. А веди только оно могло нанести ему электротравму во время работы. В-вторых, экспертиза проводки на автомойке проводилась в прошлом году и имеет слабое отношение к событиям пятилетней давности. Тем более, что у постройки уже другой хозяин. Наконец, тот самый фрагмент кожи с запястья погибшего, экспертиза которого и легла в основу обвинения, несмотря на заявленные ходатайства защиты до сих пор не направлен на повторную экспертизу.
Сейчас судебный процесс находится в самом разгаре. Очередное заседание по обвинению экс-владельца помещения автомойки жителя Волгограда Олега Р. пройдет 7 августа в Малодербентовском районном суде. Мужчине грозит до 4-х лет тюрьмы.