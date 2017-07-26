Волгоградца судят в Калмыкии за таинственную смерть на автомойке

События, которые легли в основу необычного уголовного дела, произошли ровно 5 лет назад в селе Новые Дербенты республики Калмыкия. 18-летний местный житель подрабатывал автомойщиком. 1-го августа 2012-го года во время исполнения своих обязанностей парень неожиданно потерял сознание, а спустя несколько минут скончался.

Эксперты провели гистологическое исследование и поставили диагноз – острый приступ панкреонекроза. После этого следователи подготовили отказной материал – возбуждать уголовное дело в отношении владельца автомойки не было никаких оснований.

помещение автомойки Фото: материалы уголовного дела

Однако спустя три года после гибели парня по настоянию его матери эксперты вновь провели исследование. Единственным доступным на тот момент времени образцом был фрагмент кожи с запястья погибшего. Экспертиза показала, что на биоматериале есть следы электротравмы. Хотя защитники владельца автомойки, а именно он проходит обвиняемым, привели доводы своих экспертов, что такой ожог мог случиться и, например, из-за взаимодействия с обычным окурком.

Приборы, с которыми контактировал погибший Фото: материалы уголовного дела

Делу по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» несколько месяцев не давали ход, его не утверждала прокуратура из-за недостаточности доказательств. Однако в мае 2016-го года случился неожиданный поворот. Прокуратура Малодербентовского района все же направила дело в суд, к тому же по еще более тяжкой статье - ч.2 ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда».

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» адвокат Виталий Григорьев, в данном уголовном деле есть настоящий юридический казус. Во-первых, не сохранилось моечного оборудования, на котором работал погибший парень. А веди только оно могло нанести ему электротравму во время работы. В-вторых, экспертиза проводки на автомойке проводилась в прошлом году и имеет слабое отношение к событиям пятилетней давности. Тем более, что у постройки уже другой хозяин. Наконец, тот самый фрагмент кожи с запястья погибшего, экспертиза которого и легла в основу обвинения, несмотря на заявленные ходатайства защиты до сих пор не направлен на повторную экспертизу.