В Жирновске налетчика с пистолетом в торговом павильоне сняла видеокамера
Сегодня, 14:37ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В городе Жирновске Волгоградской области полицейские задержали 29-летнего местного жителя, совершившего разбойное нападение на торговый павильон, расположенный на улице 35 лет Победы.
Вечером 2 августа мужчина, угрожая пистолетом, потребовал у продавца передать ему выручку из кассы. Но женщина не растерялась и стала звать на помощь, после чего злоумышленник скрылся.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, найти преступника помогла камера видеонаблюдения, установленная в магазине. Личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки.
Ранее судимый за совершение кражи молодой человек был задержан в собственной квартире. Чтобы попасть в помещение полицейским пришлось демонтировать входную дверь.
В содеянном молодой человек сознался. По его словам, пистолет он уже успел продать.
Возбуждено уголовное дело по ст.162 УК РФ. За разбойное нападение подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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