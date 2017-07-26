В Жирновске налетчика с пистолетом в торговом павильоне сняла видеокамера

В городе Жирновске Волгоградской области полицейские задержали 29-летнего местного жителя, совершившего разбойное нападение на торговый павильон, расположенный на улице 35 лет Победы.

Вечером 2 августа мужчина, угрожая пистолетом, потребовал у продавца передать ему выручку из кассы. Но женщина не растерялась и стала звать на помощь, после чего злоумышленник скрылся.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, найти преступника помогла камера видеонаблюдения, установленная в магазине. Личность подозреваемого была установлена в кратчайшие сроки.

Ранее судимый за совершение кражи молодой человек был задержан в собственной квартире. Чтобы попасть в помещение полицейским пришлось демонтировать входную дверь.

В содеянном молодой человек сознался. По его словам, пистолет он уже успел продать.