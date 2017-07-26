В Волжском молодая автоледи на «Рено» сбила 79-летнюю женщину на переходе
Сегодня, 11:00ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: aif.ru
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В минувший четверг в Волжском 37-летняя автоледи, управляя автомобилем «Renault Megane», наехала на пенсионерку, пытавшуюся перейти дорогу.
ДТП произошло в 11.10 на улице Оломоуцкой в новой части города, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации инспекторов ГИБДД, автоледи сбила 79-летнюю женщину, когда та шла по пешеходному переходу.
С места происшествия пожилую волжанку доставили в городскую больницу №1.
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