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В Волжском молодая автоледи на «Рено» сбила 79-летнюю женщину на переходе
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Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Волжском молодая автоледи на «Рено» сбила 79-летнюю женщину на переходе

Сегодня, 11:00ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: aif.ru
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