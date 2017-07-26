В Волжском молодая автоледи на «Рено» сбила 79-летнюю женщину на переходе

В минувший четверг в Волжском 37-летняя автоледи, управляя автомобилем «Renault Megane», наехала на пенсионерку, пытавшуюся перейти дорогу.

ДТП произошло в 11.10 на улице Оломоуцкой в новой части города, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По информации инспекторов ГИБДД, автоледи сбила 79-летнюю женщину, когда та шла по пешеходному переходу.