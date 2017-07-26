В Волгоградской области бывшего инспектора ГИМС подозревают в подлоге

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника «Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Волгоградской области». Инспектора, работавшего в Калачёвском районе, подозревают в служебном подлоге.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, госслужащий был осуждён на 60 часов обязательных работ за управление автомобилем в пьяном виде. Отбывать наказание он должен был в одном из местных бюджетных учреждений с 8:00 до 12:00.

Однако инспектор не желал лишаться официальной зарплаты. Чтобы сохранить её, он пошёл на преступление и подделал табели учёта рабочего времени — в итоге он получал деньги в полном объёме, хотя фактически никаких профессиональных обязанностей временно не исполнял.