В Волгоградской области бывшего инспектора ГИМС подозревают в подлоге
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, госслужащий был осуждён на 60 часов обязательных работ за управление автомобилем в пьяном виде. Отбывать наказание он должен был в одном из местных бюджетных учреждений с 8:00 до 12:00.
Однако инспектор не желал лишаться официальной зарплаты. Чтобы сохранить её, он пошёл на преступление и подделал табели учёта рабочего времени — в итоге он получал деньги в полном объёме, хотя фактически никаких профессиональных обязанностей временно не исполнял.
Махинации экс-сотрудника ГИМС раскрылись в результате проверки, проведённой прокуратурой Калачёвского района. В отношении «предприимчивого» нарушителя закона возбуждено уголовное дело; расследованием занимается районное подразделение СУ Следственного Комитета. Если вина бывшего инспектора будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.