В Волгоградской области автоинспекторы устроят облаву на пьяных водителей

В пятницу, 4 августа, на дорогах Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции в вечерние часы проведут массовую проверку водителей на состояние опьянения.

Основные цели сегодняшнего полицейского мероприятия – профилактика аварийности, снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, а также профилактики управления транспортом в нетрезвом состоянии

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в ходе рейдов инспекторы ГИБДД будут останавливать транспорт, чтобы выявлять в этот пятничный вечер водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Волгоградской области просит участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению этого мероприятия и напоминает, что за управление транспортом в нетрезвом состоянии нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Повторное аналогичное нарушение влечет уголовную ответственность, которая предусматривает также наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.