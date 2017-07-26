В Волгоградской области автоинспекторы устроят облаву на пьяных водителей
Основные цели сегодняшнего полицейского мероприятия – профилактика аварийности, снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях, а также профилактики управления транспортом в нетрезвом состоянии
Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в ходе рейдов инспекторы ГИБДД будут останавливать транспорт, чтобы выявлять в этот пятничный вечер водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция Волгоградской области просит участников дорожного движения отнестись с пониманием к проведению этого мероприятия и напоминает, что за управление транспортом в нетрезвом состоянии нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Повторное аналогичное нарушение влечет уголовную ответственность, которая предусматривает также наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
С начала этого года на территории региона с участием нетрезвых водителей произошло 84 ДТП, в результате которых 11 человек погибли и 126 пострадали.