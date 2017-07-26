В Волгограде осудят мошенницу, похитившую 5 млн у покупателей квартир

Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда обвинила 51-летнюю местную жительницу в крупном мошенничестве. Женщина путем обмана своих знакомых похитила у них почти 5 миллионов рублей.

Всего за ней числится 6 эпизодов мошенничества. По версии следствия, с сентября 2014-го по август 2016 года обвиняемая входила в доверие к потерпевшим и предлагала им свою помощь в приобретении квартир.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, злоумышленница заверяла знакомых, что подберет им нужные квартиры и поможет совершить сделку купли-продажи. Причем, зная риэлторские технологии, она сначала помогала потерпевшим продать уже имеющееся у них жилье. Тем самым она создавала видимость честности своих намерений.

«Впоследствии она предлагала им варианты в действительности не продающихся квартир. После чего, получив денежные средства в качестве аванса и основной суммы на приобретение квартиры, с похищенным скрывалась», – сообщила представитель региональной прокуратуры.

Расследование уголовного дела проводилось СО-2 СУ УМВД России по г.Волгограду. Свою вину волгоградка признала лишь частично.