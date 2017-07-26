В Волгограде на парковке около ТЦ разбили и расстреляли «ВАЗ- 2106»

Свидетелями необычной картины стали сегодня рано утром жители Дзержинского района Волгограда. На парковке около ТЦ «Парк Хаус» стояла, а точнее, лежала без передних колес на земле разбитая «шестерка».

Причем салон отечественной легковушки был разворочен настолько, словно злоумышленники искали в нем то ли коня Чингисхана, то ли сокровища из «12 стульев» Ильфа и Петрова. На машине буквально не осталось живого места, а заднее стекло, судя по характерным отверстиям, было прострелено.

Пользователи соцсетей, у которых пост об «измученном» «ВАЗ-2106» вызвал живой интерес, гадают: как же так, ведь на парковке автомобили должны охраняться?

Вариантов произошедшего сразу несколько. Один из пользователей утверждает, что «шестерку» угнали неизвестные и безжалостно поиздевались над чужим автомобилем. А затем кто-то притащил машину на парковку уже в таком виде. Еще один парень заявил, что по его данным автомобиль снят с учета и должен быть утилизирован. Поэтому, например, бывшие хозяева могли снять на видео что-то вроде экшн-эпизода.

Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД, информации об угоне данного автомобиля в полицию не поступало.

Фото: Егор Куликов, ВК, "Жесть Волгограда"