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В центре Волгограда ночью сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser
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В центре Волгограда ночью сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser

Сегодня, 09:24ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: 4vsar.ru
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