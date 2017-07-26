В центре Волгограда ночью сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser

В пятницу, 4 августа, среди ночи в Центральном районе города Волгограда загорелся внедорожник «Toyota Land Cruiser».

Иномарка была припаркована возле одного из домов по улице Рокоссовского.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, пожарные были вызваны в 01:24. На место происшествия выехали расчеты 3-й пожарно-спасательной части.

В иномарке 2008 года выпуска горели моторный отсек и панель приборов. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Через 15 минут после вызова спасатели потушили огонь в машине.