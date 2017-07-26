В центре Волгограда ночью сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser
Сегодня, 09:24ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: 4vsar.ru
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В пятницу, 4 августа, среди ночи в Центральном районе города Волгограда загорелся внедорожник «Toyota Land Cruiser».
Иномарка была припаркована возле одного из домов по улице Рокоссовского.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, пожарные были вызваны в 01:24. На место происшествия выехали расчеты 3-й пожарно-спасательной части.
В иномарке 2008 года выпуска горели моторный отсек и панель приборов. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Через 15 минут после вызова спасатели потушили огонь в машине.
«Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается», – проинформировали в областном Главке МЧС.
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