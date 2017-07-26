В страшной аварии в Жирновском районе погибли три человека

Накануне в Жирновском районе Волгоградской области при столкновении «десятки» с внедорожником «Mitsubishi ASX» погибли три человека.

Страшная дорожная трагедия произошла примерно в 3.20 на 47-ом километре автодороги «Калининск – Жирновск – Камышин», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации полицейских, 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21100» направлялся в сторону рабочего поселка Линёво. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку, за рулем которой находился 50-летний мужчина.

Столкновение было настолько сильным, что переднюю часть легковушки в буквальном смысле разворотило. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф