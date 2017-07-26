В страшной аварии в Жирновском районе погибли три человека
Сегодня, 10:25ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Накануне в Жирновском районе Волгоградской области при столкновении «десятки» с внедорожником «Mitsubishi ASX» погибли три человека.
Страшная дорожная трагедия произошла примерно в 3.20 на 47-ом километре автодороги «Калининск – Жирновск – Камышин», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации полицейских, 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21100» направлялся в сторону рабочего поселка Линёво. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку, за рулем которой находился 50-летний мужчина.
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Столкновение было настолько сильным, что переднюю часть легковушки в буквальном смысле разворотило.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
В ДТП ни один из водителей не выжил. Находившуюся в «Ладе» 29-летнюю пассажиру врачи тоже не смогли спасти, она скончалась в больнице.
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