В Котовском районе владельца недостроя заставили зарыть опасный котлован

В прокуратуру Котовского района обратились жители села Слюсарево, которые сообщили, что в поселении находится старая неогороженная стройплощадка, на которой с риском для жизни играют дети.

В ходе проверки было установлено, что это незавершенное строительство здания сельского клуба. В 2016 году его владельцем по итогам муниципальных торгов стал житель города Котово, которому нужны были стройматериалы.

«Новый собственник объекта демонтировал двухэтажное здание и увез большую часть стройматериалов, оставив без присмотра строительную площадку с котлованом. На момент проверки земельный участок, захламленный строительным мусором и плитами с металлической арматурой, не был огорожен, предупреждающие об опасности знаки отсутствовали, что создавало опасность для жителей села, в том числе для детей», – рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

В результате прокурор через районный суд обязал собственника объекта за 30 дней освободить площадку от строительных материалов и мусора после демонтажа здания, а также провести рекультивацию земельного участка.