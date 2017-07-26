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В Котовском районе владельца недостроя заставили зарыть опасный котлован
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В Котовском районе владельца недостроя заставили зарыть опасный котлован

Сегодня, 13:01ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: nuvse.com
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