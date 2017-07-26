В Камышине работник автомойки угнал иномарку хозяина и попал в две аварии

В минувший четверг поздно вечером в полицию межмуниципального отдела МВД «Камышинский» обратился 57-летний хозяин автомойки, который сообщил об угоне его автомобиля «Audi A6».

По словам предпринимателя, машина была похищена неизвестными прямо из бокса автомойки.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, поиск похищенной иномарки завершился через несколько часов в Ольховском районе. Именно там наряд ДПС задержал подозреваемых в угоне – 30-летнего работника той же самой автомойки и его друга.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Как выяснилось, мужчины после распития спиртного решили покататься и воспользовались припаркованной иномаркой. С момента угона они успели совершить два ДТП, с места которых скрылись.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Побитую во время аварий машину возвратили владельцу. Сумма причиненного ущерба превышает 150 тысяч рублей.

По факту угона возбуждено уголовное дело. Кроме того, за управление транспортом в состоянии опьянения и оставление мест ДТП в отношении нарушителя возбуждено административное расследование.

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