В Камышине работник автомойки угнал иномарку хозяина и попал в две аварии
По словам предпринимателя, машина была похищена неизвестными прямо из бокса автомойки.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, поиск похищенной иномарки завершился через несколько часов в Ольховском районе. Именно там наряд ДПС задержал подозреваемых в угоне – 30-летнего работника той же самой автомойки и его друга.
Как выяснилось, мужчины после распития спиртного решили покататься и воспользовались припаркованной иномаркой. С момента угона они успели совершить два ДТП, с места которых скрылись.
Побитую во время аварий машину возвратили владельцу. Сумма причиненного ущерба превышает 150 тысяч рублей.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Кроме того, за управление транспортом в состоянии опьянения и оставление мест ДТП в отношении нарушителя возбуждено административное расследование.