Утонувший в Иловле депутат перед смертью пил самогон и пиво

Сегодня следователи СО по Иловлинскому району СУ СКР региона поставили точку в уголовном деле по факту гибели Леонида Емельяненкова.

В ходе расследования были изучены результаты множества экспертиз. В частности, выяснилось, что в крови у погибшего был алкоголь. Степень опьянения из-за посмертных изменений эксперты установить не смогли. Кроме того, свидетели, сидевшие за одним столом с Емельяненковым за несколько часов до его гибели, пояснили, что погибший употреблял самогон и пиво. После застолья на турбазе депутат Иловлинской гордумы пренебрег правилами дорожного движения и сел пьяным за руль.

Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» замруководителя СО по Иловлинскому району СУ СКР по региону Александр Андронов, на неосвещенном участке проселочной дороги Емельяненков на повороте не удержал машину, и она слетела с обрыва в реку. Эксперты установили, что погибший утонул, каких-либо телесных повреждений на его теле обнаружено не было. Дело, которое возбуждалось после безвестного исчезновения депутата по статье «Убийство», было закрыто в связи с отсутствием события преступления.

Напомним, единоросс Леонид Емельяненков, который совмещал работу в городской думе р.п. Иловля и должность директора МБУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба Иловлинского муниципального района», пропал без вести 24 апреля. 48-летний мужчина отдыхал на местной турбазе, после чего уже поздним вечером сел в свой автомобиль «УАЗ», но до дома не доехал. При исследовании маршрута депутата на одном из участков дороги, которая проходит вплотную к обрыву, были обнаружены следы протекторов шин автомобиля. Тело погибшего было найдено в реке спустя три недели.

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