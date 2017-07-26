Угнанный в Волгограде кроссовер случайно нашли астраханские полицейские

Накануне в городе Ахтубинске Астраханской области автоинспекторы остановили для проверки автомобиль «Kia Sportage», за рулем которого находился 32-летний парень с признаками наркотического опьянения.

Водительских прав мужчина не имел прав, а государственные регистрационные знаки оказались подложными, сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, и теперь ему грозит арест на срок до 15 суток. А за установку заведомо подложных номеров – наложение штрафа в размере 2,5 тысяч рублей.

За рулем угнанного кроссовера находился житель Астраханской области 1985 года рождения. Фото: Пресс-служба УМВД России по Астраханской области , 30.мвд.рф

Ну а когда машину проверили по информационной базе данных, то оказалось, что иномарка уже более месяца числится в розыске за отделом полиции №3 УМВД России по г. Волгограду. Внедорожник был похищен в Дзержинском районе.