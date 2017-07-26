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Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры на пятом этаже
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Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры на пятом этаже

Сегодня, 15:59ПроисшествияСветлана АлекбароваФото: ВК, "Жесть Волгограда"
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