Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры на пятом этаже

Хэппи-эндом завершилось для волгоградца ЧП, которое произошло сегодня в Дзержинском районе Волгограда. Пожар, случившийся в одной из квартир на последнем этаже пятиэтажки, в буквальном смысле слова выгнал мужчину на балкон, откуда его спасли подоспевшие пожарные.

Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Дмитрий Уланов, сообщение о пожаре в доме по ул. Жукова поступило около 15 часов. В квартире на 5-м этаже горели домашние вещи.

Фото: ВКонтакте, "Жесть Волгограда"

На место пожара сразу же выдвинулись расчеты 15-й и 21-й пожарных частей. Сотрудники МЧС с помощью автолестницы спасли мужчину, который укрылся от огня на балконе, и передали его подоспевшим медикам «скорой помощи».

Из горящей многоэтажки были эвакуированы жильцы, после чего началась ликвидация очага возгорания. В 15.20 пожарным удалось справиться с огнем.