Начальник районного филиала банка тратил деньги вкладчиков на азартные игры

Следователи областного Главка полиции передали в суд уголовное дело против 33-летнего руководителя районного филиала одного из банков и 29-летней женщины-кассира, которые обвиняются в хищении денежных средств финансового учреждения и вкладчиков.

С января по июль 2016 года директор и его подчиненная похищали наличные деньги как из банковского сейфа, так и средства вкладчиков. Для этого кассир-операционист подготавливала фиктивные бухгалтерские документы по якобы проведенным операциям. Периодически они не проводили деньги через кассу банковского учреждения, а обналичивали и присваивали их себе.

Всего ими было похищено около 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Экс-банкиру и этих денег показалось мало. Он попытался уговорить других сотрудниц помочь ему совершать хищения, но получил категорический отказ. При этом подчиненные обратились в службу безопасности финансового учреждения, а затем и в полицию.

После задержания кассир пояснила, что махинациями она занималась по указанию руководителя, угрожавшего преследованиями по работе. Выяснилось, что все деньги забирал начальник и тратил их на азартные игры.

Следователями было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере», ч. 2 ст. 327УК РФ – «Изготовление поддельных документов», ч. 4 ст. 160УК РФ – «Присвоение и растрата», п.4 ст. 158УК РФ – «Кража, совершенная в особо крупном размере». По этим статьям обвиняемым грозит лишение свободы до 10 лет.