На юге Волгограда выясняют причину пожара на складе стройматериалов
Сегодня, 09:47ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: realty.interfax.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В пятницу, 4 августа, утром произошел крупный пожар на складе стройматериалов в Красноармейском районе города Волгограда.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 6 часов утра.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В соцсетях пользователи указывают, что пожар произошел недалеко от остановки "Овощная база".
Фото: Сергей Mihalich, vk.com/club108998119
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, на складе, расположенном на улице 40 лет ВЛКСМ, на открытой территории огнем были охвачены находившиеся здесь пиломатериалы. По оценке пожарных, площадь возгорания составила 250 квадратных метров.
Борьбу с огнем вели расчеты 1-го отряда ФПС. Лишь в 7.36 им удалось локализовать очаг возгорания.
На данный момент причина пожара еще не установлена.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей