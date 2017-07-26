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На юге Волгограда выясняют причину пожара на складе стройматериалов
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На юге Волгограда выясняют причину пожара на складе стройматериалов

Сегодня, 09:47ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: realty.interfax.ru
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