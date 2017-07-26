На юге Волгограда выясняют причину пожара на складе стройматериалов

В пятницу, 4 августа, утром произошел крупный пожар на складе стройматериалов в Красноармейском районе города Волгограда.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 6 часов утра.

В соцсетях пользователи указывают, что пожар произошел недалеко от остановки "Овощная база". Фото: Сергей Mihalich, vk.com/club108998119

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области, на складе, расположенном на улице 40 лет ВЛКСМ, на открытой территории огнем были охвачены находившиеся здесь пиломатериалы. По оценке пожарных, площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Борьбу с огнем вели расчеты 1-го отряда ФПС. Лишь в 7.36 им удалось локализовать очаг возгорания.