Ложного минера дома в Волжском полицейские нашли в Самарской области

В минувший четверг в два часа дня руководителю одной из коммерческих фирм Волжского на сотовый телефон позвонил неизвестный, который сообщил о заложенной под домом бомбе.

Сразу после этого звонка 36-летняя женщина связалась с экстренными службами. Прибывшие к ее дому полицейские, кинологи и представители службы спасения тщательно обследовали здание, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Вскоре полицейские выяснили, что звонок поступил из Самарской области. Вместе с местными коллегами они установили личность ложного минера. Им оказался 10-летний житель города Новокуйбышевск, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

При виде полицейских школьник сразу сознался в содеянном. Он рассказал, что в тот день вместе с другом баловались, набирая случайные номера мобильных телефонов и придумывая различные ситуации. Один из звонков поступил и в город Волжский.

В настоящее время собранный материал проверки направлен в Самарскую область для принятия решения. Уже известно, что в отношении родителей подростка составлен протокол по ст.5.35. Кодекса РФ об административных правонарушениях – «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».