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Ложного минера дома в Волжском полицейские нашли в Самарской области
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Ложного минера дома в Волжском полицейские нашли в Самарской области

Сегодня, 11:54ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: primgazeta.ru
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