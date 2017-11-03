Жительница Иловлинского района ложно обвинила оперативника в краже телефона

В Иловлинском районе следователи возбудили уголовное дело против 30-летней местной жительницы, которая написала заведомо ложный донос на сотрудника полиции, обвинив его в краже телефона.

Все началось с того, что в дежурную часть райотдела полиции поступило сообщение о возгорании сухостоя вблизи тепличного хозяйства в одном из хуторов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила в одной из хозпостроек спавшую пьяную женщину. После того, как оперуполномоченный уголовного розыска ее разбудил, она ничего не смогла пояснить. Зато после ухода полицейского женщина позвонила в дежурную часть и сообщила, что он похитил у нее сотовый телефон.

Позже она даже написала заявление о краже, проигнорировав предупреждения об уголовной ответственности за ложный донос.

В итоге была организована процессуальная проверка. В Иловлинский район выезжали сотрудники службы собственной безопасности регионального Главка МВД.

Однако факт кражи не подтвердился – сотовый телефон был обнаружен в хозяйственной постройке. По словам подозреваемой, она достоверно знала, что полицейский не совершал хищения. Просто была недовольна тем, что ее разбудили.

На женщину завели уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ - «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Подозреваемой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.