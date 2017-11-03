В центре Волгограда задержали нижегородца, сбывавшего в городе «синтетику»

Волгоградские сотрудники полиции в среду задержали 20-летнего жителя Нижнего Новогорода, подозреваемого в сбыте крупной партии синтетического наркотика.

Нижегородец был пойман с поличным при закладке зелья на улице Байкальской в Центральном районе. У него оперативники изъяли несколько свертков с синтетическим веществом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Как выяснилось, распространением наркотиков молодой человек, ранее судимый за кражу, занимался с августа этого года. Для этого он арендовал квартиру.

Кстати, в съемном жилье в ходе обыска полицейские обнаружили большое количество уже расфасованного наркотика, весы и пакеты.

Согласно заключению экспертов, изъятым оказалось синтетическое вещество, производное N-метилэфедрона, количества которого хватило бы для приготовления 4 тыс. разовых доз.

Задержанный в содеянном сознался. По его словам, он заказывал партии наркотика через интернет-мессенджеры, затем фасовал на мелкие дозы и сбывал бесконтактным способом.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.228.1 УК РФ – «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.