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В Красноармейском районе автоледи на «Ниве» сбила 78-летнюю пенсионерку
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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В Красноармейском районе автоледи на «Ниве» сбила 78-летнюю пенсионерку

Сегодня, 11:24ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: 34.мвд.рф
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