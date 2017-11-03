В Красноармейском районе автоледи на «Ниве» сбила 78-летнюю пенсионерку
Сегодня, 11:24ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: 34.мвд.рф
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В минувший четверг в Красноармейском районе города Волгограда под автомобиль ВАЗ-21213 угодила 78-летняя пенсионерка.
Пожилая женщина пыталась перейти проезжую часть на улице Гражданской в неположенном для этого месте.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 8.10. В это время 39-летняя женщина на «Ниве» ехала со стороны бульвара Энгельса и сбила пенсионерку, которая вышла на дорогу напротив дома №14.
В результате происшествия пожилая волгоградка получила травмы и была госпитализирована.
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