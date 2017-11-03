В Красноармейском районе автоледи на «Ниве» сбила 78-летнюю пенсионерку

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в 8.10. В это время 39-летняя женщина на «Ниве» ехала со стороны бульвара Энгельса и сбила пенсионерку, которая вышла на дорогу напротив дома №14.

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