В Камышине водитель отказался предъявить права и получил двое суток ареста
Сегодня, 18:30ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Zakon-auto.ru
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Камышинский городской суд наказал арестом местного автолюбителя, который наотрез отказался предъявить сотрудникам ГИБДД права и документы на машину.
Причем, мужчина не выполнил законное требование сотрудника полиции в присутствии двух понятых.
Как сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», на мужчину был составлен административный материал по статье 19.3 части 1 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка).
После рассмотрения материала в Камышинском городском суде было принято решение назначить упрямому водителю наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.
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