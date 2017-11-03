В Камышине водитель отказался предъявить права и получил двое суток ареста

После рассмотрения материала в Камышинском городском суде было принято решение назначить упрямому водителю наказание в виде административного ареста сроком на двое суток.

Как сообщили в пресс-службе межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», на мужчину был составлен административный материал по статье 19.3 части 1 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка).

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