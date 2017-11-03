На юге Волгограда женщина погибла после свидания в гостинице с неизвестным

Настоящая любовная трагедия, детали которой точно пока неизвестны, разыгралась на днях в гостинице «Старт» в Тракторозаводском районе Волгограда.

27 октября вечером туда заселилась 39-летняя приезжая из Дубовки. Женщина работала мерчендайзером и приехала в областной центр по работе.

По всей вероятности, она решила совместить приятное с полезным и поздно вечером организовала себе веселое времяпровождение со спиртным в компании неизвестного мужчины, предположительно, жителя Волгограда. С ним, судя по показаниям персонала гостиницы, она была хорошо знакома. Свидание длилось немногим более часа, и около 11 вечера гость покинул гостиницу.

Рано утром, около 7 часов, женщина продлила бронь номера и позвонила знакомому таксисту, чтобы вернуться в Дубовку. По роковому стечению обстоятельств, у мужчины было на очереди несколько заказов, и он обещал подъехать к 11:00. Таксист прибыл в указанное время, но клиентка уже не брала трубку. Администратор подтвердил, что женщина из номера не выходила. Дверь было решено открыть в присутствии охранника гостиницы.

Присутствующие стали свидетелями страшной картины. В комнате на полу лежало распростертое тело постоялицы с резаными ранами предплечья. Рядом лежал нож. Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» заместитель руководителя СО по Тракторозаводскому району регионального СУ СКР Алим Гешев, ничего ценного из номера не пропало. Были изучены записи с камер видеонаблюдения и установлено, что в момент смерти женщина находилась в номере одна. Что же могло стать мотивом ее рокового поступка, станет ясно после опроса неизвестного кавалера, с которым встречалась погибшая. В номере найдено спиртное и детали, свидетельствующие о том, что женщина и ее знакомый вступали в интимную связь.