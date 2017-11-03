На московской трассе у дальнобойщика из Дагестана селяне украли дизтопливо

В четверг в полицию Новоаннинского района об ограблении сообщил 30-летний житель Республики Дагестан, занимающийся перевозками грузов.

Водитель большегруза Volvo рассказал стражам порядка, что остановился на ночлег в придорожной гостинице на 718 км автодороги Р-22. В 3 часа его разбудил шум – хозяин отеля заметил, как трое неизвестных с помощью шланга сливают в канистру дизельное топливо из бака машины дальнобойщика.

Уверенные в своей безнаказанности грабители продолжили сливать топливо. После чего сели в свой автомобиль ГАЗель и скрылись.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, хозяин гостиницы вызвал наряд полиции и сообщил приметы преступников и марку автомашины. В скором времени сотрудники ГИБДД задержали подозреваемых. Ими оказались безработные жители Новоаннинского района в возрасте 32 и 34 лет.

Третьему соучастнику удалось уйти от преследования полиции. Сейчас ведется его розыск.

У задержанных, которые, кстати, сознались в содеянном, были изъяты емкости с похищенными 150 литрами дизельного топлива.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч 2 ст.161 УК РФ – «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». По этой статье подозреваемых могут лишить свободы на срок до 7 лет.