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На московской трассе у дальнобойщика из Дагестана селяне украли дизтопливо
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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На московской трассе у дальнобойщика из Дагестана селяне украли дизтопливо

Сегодня, 13:47ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: orelgrad.ru
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