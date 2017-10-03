В Волгограде сварщик погиб при взрыве снаряда времён Великой Отечественной

Сотрудники СУ Следственного комитета по Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 61-летнего сварщика из Волжского. По предварительной версии, мужчина погиб при взрыве боевого снаряда.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, информация о том, что на территории бывшей птицефабрики в Краснооктябрьском районе Волгограда обнаружен труп человека, поступила представителям ведомства несколько часов назад. По данному факту была организована доследственная проверка.

Следователи выяснили, что владелец помещений, где когда-то располагалась птицефабрика, увлекался коллекционированием военной техники и оружия времён Великой Отечественной войны. Прямо на бывшем предприятии он создал небольшую стоянку танков, пушек и бронетранспортёров — мужчина скупал их по всей стране, привозил в Волгоград и реставрировал. При этом рядом с техникой он держал и неразорвавшиеся боевые снаряды, которые в областном центре обнаруживают регулярно.

По версии следствия, погибший 61-летний сварщик помогал коллекционеру восстанавливать одну из военных машин, и в этот момент на бывшей птицефабрике произошёл взрыв. Сотрудники СК предполагают, что причиной гибели мужчины мог стать сдетонировавший снаряд времён войны.