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В Советском районе водитель «Нивы» сбил 7-летнего ребенка на переходе
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Советском районе водитель «Нивы» сбил 7-летнего ребенка на переходе

Вчера, 10:07ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: yarskonline.ru
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