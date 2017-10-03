В Советском районе водитель «Нивы» сбил 7-летнего ребенка на переходе

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, несчастный случай произошел примерно в 16.10 напротив дома №31а по улице Чебышева.

В минувший понедельник в Советском районе Волгограда 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 наехал на девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

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