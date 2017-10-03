В Советском районе водитель «Нивы» сбил 7-летнего ребенка на переходе
Вчера, 10:07ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: yarskonline.ru
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В минувший понедельник в Советском районе Волгограда 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 наехал на девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, несчастный случай произошел примерно в 16.10 напротив дома №31а по улице Чебышева.
Водитель «Нивы» направлялся в сторону проспекта Университетский и не пропустил ребенка, переходившего проезжую часть по «зебре».
Полицейские отмечают, что девочка находилась на дороге без сопровождения взрослых.
В результате ДТП несовершеннолетняя получила травму головы и была госпитализирована.
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