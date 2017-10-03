В многоэтажке на севере Волгограда после капремонта стала протекать крыша
Выяснилось это после прокурорской проверки, проведенной по жалобе одного из жильцов дома. Из-за некачественного ремонта в квартире заявителя на потолке и стене появились потеки, а обои начали отставать от стен.
При этом, согласно акту о приемке в эксплуатацию многоквартирного дома, комиссией Регионального фонда оценка качества определена как удовлетворительная, недостатки и дефекты не установлены, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.
В ходе обследования дома обнаружилось некачественное примыкание кровельного покрытия к слуховым окнам после проведения капремонта подрядной организацией.
В связи с этим прокуратура Тракторозаводского района внесла представление в адрес директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное должностное лицо фонда привлечено к дисциплинарной ответственности. Выявленные недостатки подрядчик устранил.
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