В многоэтажке на севере Волгограда после капремонта стала протекать крыша

В Тракторозаводском районе Волгограда после капитального ремонта, проведенного в одном из многоквартирных домов по улице Героев Шипки, обнаружились недоделки. В частности, стала протекать отремонтированная кровля.

Выяснилось это после прокурорской проверки, проведенной по жалобе одного из жильцов дома. Из-за некачественного ремонта в квартире заявителя на потолке и стене появились потеки, а обои начали отставать от стен.

При этом, согласно акту о приемке в эксплуатацию многоквартирного дома, комиссией Регионального фонда оценка качества определена как удовлетворительная, недостатки и дефекты не установлены, сообщила ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

В ходе обследования дома обнаружилось некачественное примыкание кровельного покрытия к слуховым окнам после проведения капремонта подрядной организацией.

В связи с этим прокуратура Тракторозаводского района внесла представление в адрес директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.