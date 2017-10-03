Управляющая компания заплатит волгоградцу 60 тысяч рублей за сломанную руку

Тракторозаводский районный суд признал справедливыми требования местного жителя о возмещении морального вреда из-за травмы, полученной еще во время гололеда. Иск был предъявлен к ООО «Волга-КомСервис».

Как установлено в суде, 14 декабря прошлого года мужчина сломал руку, когда шел с страховую компанию «СОГАЗ», находящуюся во дворе дома по улице Дегтярева. Было очень скользко, но коммунальщики не посыпали дорожки песком. За несколько метров до подъезда мужчина поскользнулся и упал на правую руку, рассказали в пресс-службе Тракторозаводского райсуда.

Уже в офисе страховой компании пострадавшему вызвали «скорую помощь». В травмпункте, куда его привезли, выяснилось, что рука сломана. Мужчина с гипсом проходил в течение месяца. Затем он разрабатывал руку, но это оказалось малоэффективным - рука до сих пор не восстановилась полностью. Кроме того, мужчина до сих пор испытывает сильные боли. Он подал иск о возмещении морального вреда к управляющей компании, отвечающей за придомовую территорию.

При рассмотрении гражданского дела суд принял решение взыскать с управляющей компании в пользу пострадавшего 60000 рублей.