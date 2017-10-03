У калачевских браконьеров изъяли полторы тысячи незаконно добытых раков

В Калачевском районе в акватории Верхнего Плеса на Цимлянском водохранилище полицейские провели специальный рейд для выявления браконьеров.

В ходе мероприятия стражи порядка обнаружили 120 раконакопителей, которые считаются незаконным оружием лова. Извлечены и отпущены в естественную среду обитания около 1,5 тыс. раков, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Во время спецрейда полицейские задержали 37-летнего жителя хутора Рюмин, подозреваемого в браконьерстве. У него изъята лодка, мотор, сети и незаконный улов.