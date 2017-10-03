У калачевских браконьеров изъяли полторы тысячи незаконно добытых раков
Вчера, 10:01ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Калачевском районе в акватории Верхнего Плеса на Цимлянском водохранилище полицейские провели специальный рейд для выявления браконьеров.
В ходе мероприятия стражи порядка обнаружили 120 раконакопителей, которые считаются незаконным оружием лова. Извлечены и отпущены в естественную среду обитания около 1,5 тыс. раков, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Во время спецрейда полицейские задержали 37-летнего жителя хутора Рюмин, подозреваемого в браконьерстве. У него изъята лодка, мотор, сети и незаконный улов.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст.256 УК РФ – «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.
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