Трём жителям Волгоградской области дали сроки за сбыт контрафактного алкоголя

Калачёвский районный суд Волгоградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх местных жителей, сбывавших на территории региона контрафактный алкоголь. Двое членов преступной группировки получили реальные сроки, их сообщница отделалась условным.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, одним из подсудимых был экс-сотрудник ОАО «Росспиртпром» Евгений Штей. В его должностные обязанности входило уничтожение изъятого из оборота немаркированного алкоголя, но мужчина решил вместо борьбы с «палёным» спиртным заняться его сбытом. Вместе со своей женой и местным предпринимателем он наладил торговлю фальсификатом и за три месяца успел продать более шестисот бутылок поддельного коньяка и водки на общую сумму около 280 тысяч рублей.

Преступная карьера Штея и его подельников продлилась недолго: вскоре следователи районного отдела полиции раскрыли их незаконные махинации. Все сообщники полностью признали свою вину.