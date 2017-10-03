Трём жителям Волгоградской области дали сроки за сбыт контрафактного алкоголя
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, одним из подсудимых был экс-сотрудник ОАО «Росспиртпром» Евгений Штей. В его должностные обязанности входило уничтожение изъятого из оборота немаркированного алкоголя, но мужчина решил вместо борьбы с «палёным» спиртным заняться его сбытом. Вместе со своей женой и местным предпринимателем он наладил торговлю фальсификатом и за три месяца успел продать более шестисот бутылок поддельного коньяка и водки на общую сумму около 280 тысяч рублей.
Преступная карьера Штея и его подельников продлилась недолго: вскоре следователи районного отдела полиции раскрыли их незаконные махинации. Все сообщники полностью признали свою вину.
Суд приговорил бывшего работника «Росспиртпрома» к одному году и восьми месяцам колонии общего режима. Его супруга получила аналогичный по длительности условный срок. Третий подсудимый, признанный виновным в пособничестве при совершении преступления, проведёт за решёткой полгода. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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