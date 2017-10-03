Полицейские накрыли нарколабораторию в одном из общежитий Камышина

В Камышине в ходе отработки оперативной информации сотрудники полиции задержали 36-летнего неработающего жителя, который организовал в своей комнате в общежитии настоящую нарколабораторию.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли оборудование и реагенты, которые используются для приготовления синтетических наркотиков. А также 1,24 грамма уже готового зелья.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ранее судимый за незаконное наркотиков мужчина через интернет приобретал различные ингредиенты для изготовление зелья. Затем в своей лаборатории он изготавливал запрещенное вещество, которое собирался использовать для себя.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств».

В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.