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На юге Волгограда под колесами Opel Insignia погиб 36-летний пешеход
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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На юге Волгограда под колесами Opel Insignia погиб 36-летний пешеход

Вчера, 10:32ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kmvtimes.ru
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