На юге Волгограда под колесами Opel Insignia погиб 36-летний пешеход
Вчера, 10:32ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kmvtimes.ru
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Дорожная трагедия произошла в девять часов вечера в Красноармейском районе на улице 40 лет ВЛКСМ.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, пешехода сбил 24-летний водитель автомобиля Opel Insignia, который ехал со стороны проспекта Столетова к улице Марийской.
В момент ДТП 36-летний волгоградец шел через проезжую часть дороги в зоне действия пешеходного перехода.
В результате наезда мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия до прибытия «скорой помощи».
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