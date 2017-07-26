Замглавы администрации Городищенского района уволили за судимость

Прокуратура Городищенского района выявила нарушение законодательства о муниципальной службе в деятельности местной администрации. Результатом проверки стало увольнение заместителя главы районной администрации Максима Богданенко.

Работники надзорного органа установили, что при поступлении на муниципальную службу Богданенко представил анкету с указанием заведомо ложных сведений об отсутствии у него судимости.

На самом же деле еще 19 февраля 2008 года Богданенко, работавший оперуполномоченным в районном ОМВД, был признан райсудом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). И в этой связи в 2009 году его уволили из органов полиции, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева.

При этом из информации, представленной ОМВД России по Городищенскому району, следует, что в Информационном центре ГУ МВД РФ сведения об имеющейся у Богданенко судимости отсутствуют.

После внесения прокуратурой района представления в адрес главы Городищенского района трудовые отношения с Богданенко были расторгнуты.