В Волжском во время пожара в девятиэтажке сгорела «Лада» двенадцатой модели

Минувшей ночью в Волжском случился пожар в девятиэтажном доме №19 на площади Труда.

Причем вместе с возгоранием в подсобке одного из торговых предприятий, которые расположены здесь на первом этаже, вспыхнула «двенадцатая», припаркованная вблизи дома.

Фото: Павел Горбунов, vk.com/jest_vlz

Фото: Павел Горбунов, vk.com/jest_vlz

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 23.42. В помещении на первом этаже горели старые вещи на площади 1 кв.м. Напротив дома горел моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2112» 2004 года выпуска. Площадь пожара в машине составила 1 кв.м.

Моторный отсек у "двенадцатой" выгорел полностью. Фото: Павел Горбунов, vk.com/jest_vlz

Прибывшие на место происшествия расчеты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 0.03.