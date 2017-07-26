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В Волжском во время пожара в девятиэтажке сгорела «Лада» двенадцатой модели
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В Волжском во время пожара в девятиэтажке сгорела «Лада» двенадцатой модели

Сегодня, 09:31ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Павел Горбунов/ vk.com/jest_vlz
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