В Волжском во время пожара в девятиэтажке сгорела «Лада» двенадцатой модели
Сегодня, 09:31ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Павел Горбунов/ vk.com/jest_vlz
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Минувшей ночью в Волжском случился пожар в девятиэтажном доме №19 на площади Труда.
Причем вместе с возгоранием в подсобке одного из торговых предприятий, которые расположены здесь на первом этаже, вспыхнула «двенадцатая», припаркованная вблизи дома.
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Фото: Павел Горбунов, vk.com/jest_vlz
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Фото: Павел Горбунов, vk.com/jest_vlz
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в 23.42. В помещении на первом этаже горели старые вещи на площади 1 кв.м. Напротив дома горел моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2112» 2004 года выпуска. Площадь пожара в машине составила 1 кв.м.
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Моторный отсек у "двенадцатой" выгорел полностью.
Фото: Павел Горбунов, vk.com/jest_vlz
Прибывшие на место происшествия расчеты 32-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 0.03.
Как предполагают сотрудники МЧС, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неизвестного лица.
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