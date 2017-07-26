В Волжском двум приятелям, сбывавшим оружие, грозит по 6 лет тюрьмы

Прокуратура Волгоградской области обвинила 41-летнего жителя Краснодарского края и 51-летнего волжанина в незаконном сбыте, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По версии следствия, в октябре прошлого года краснодарец со своим знакомым решили подзаработать на продаже оружия. После этого волжанин предложил потенциальному покупателю за 60 тысяч рублей нарезное огнестрельное оружия с боеприпасами. А в это время житель Краснодарского края через интернет-магазин приобрел охолощенный сигнальный автомат. Приведя его в боеспособное состояние, он отправил в Волгоград оружие и патроны к нему через транспортную компанию в посылке. Далее они были проданы заказчику, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора области Ольга Токарева.

Кроме того, в том же месяце один из обвиняемых обнаружил в овраге в Краснодарском крае короткоствольный самозарядный пистолет и револьвер, а также патроны различного калибра. Все это он потом хранил у себя дома.

Также в октябре 2016 года волжанин продал покупателю из Санкт-Петербурга ствол авиационного пулемета, направив его путем пересылки в северную столицу.

Позднее при задержании у него дома были обнаружены патроны и матерчатый мешок, заполненный порохом массой более 400 граммов. Все это, по словам волжанина, он нашел в Михайловском районе и привез к себе в квартиру.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось оперативным подразделением УФСБ России по Волгоградской области.

Предварительное расследование проводилось СО УФСБ России по региону. Свою вину мужчины признали.

В настоящее время уголовное дело направлено в Волжский городской суд, где оно будет рассматриваться по существу.

Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под стражей.