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В Волжском двум приятелям, сбывавшим оружие, грозит по 6 лет тюрьмы
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Волжском двум приятелям, сбывавшим оружие, грозит по 6 лет тюрьмы

Сегодня, 07:58ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: crimea.ria.ru
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