В Волгоградской области полицейский «погорел» на взятке в 50 тысяч рублей

Следственные органы СУ СК по Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника Котельниковского районного отделения полиции. Мужчину подозревают в получении взятки — 50 тысяч рублей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ Следственного Комитета, в конце июня в районный отдел МВД поступило заявление о хищении имущества. Местный житель, работавший электромонтажником, украл медный кабель на общую сумму в 690 рублей.

На место происшествия приехал следователь, капитан полиции. Он сразу понял, что объём украденного недостаточен для возбуждения уголовного дела — фактически вор совершил только административное правонарушение. Однако полицейский решил использовать ситуацию для личного обогащения и заявил похитителю кабеля, что тому грозит серьёзная уголовная ответственность. За 50 тысяч рублей «оборотень в погонах» предложил напуганному мужчине избавить его от реального лишения свободы.

Хотя суд в итоге признал жителя Котельниковского района виновным в мелком хищении и назначил ему символический штраф в тысячу рублей, сотрудник полиции продолжал требовать деньги с правонарушителя. Он угрожал, что добьётся переквалификации дела по более тяжкой статье, если не получит взятку.

В итоге электромонтажник перевёл требуемую сумму на карту полицейского. Факт преступления был задокументирован службой собственной безопасности регионального ГУ МВД.