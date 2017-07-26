В Серафимовиче продолжаются поиски утонувшего 10-летнего школьника
Около 14 часов они отправились на окраину Серафимовича на реку Дон. Сначала все вместе ребята зашли в воду по пояс и, освежившись, вышли на берег.
Затем 10-летний мальчик и 15-летняя девочка решили зайти поглубже. При этом плавать они не умели.
Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» следователь Серафимовичского СО СУ СКР региона Николай Ким, быстротекущая река в считанные секунды завертела подростков. С берега их товарищи стали звать на помощь. К месту подоспели другие отдыхающие, и один из мужчин успел спасти 15-летнюю девочку, а школьник пошел ко дну.
Поиски его тела в день гибели и на следующие сутки велись с привлечением водолазов, но результатов не дали. Вероятнее всего, тело унесло течением. По факту гибели несовершеннолетнего следователи проводят проверку.