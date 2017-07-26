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В Серафимовиче продолжаются поиски утонувшего 10-летнего школьника
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
8 helovek ytonylo v buryatyi

В Серафимовиче продолжаются поиски утонувшего 10-летнего школьника

Сегодня, 12:44ПроисшествияВиталий КошелевФото: Misanec.ru
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