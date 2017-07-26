В Серафимовиче продолжаются поиски утонувшего 10-летнего школьника

Днем первого августа трагедией закончился поход на речку компании школьников из пяти человек.

Около 14 часов они отправились на окраину Серафимовича на реку Дон. Сначала все вместе ребята зашли в воду по пояс и, освежившись, вышли на берег.

Затем 10-летний мальчик и 15-летняя девочка решили зайти поглубже. При этом плавать они не умели.

Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» следователь Серафимовичского СО СУ СКР региона Николай Ким, быстротекущая река в считанные секунды завертела подростков. С берега их товарищи стали звать на помощь. К месту подоспели другие отдыхающие, и один из мужчин успел спасти 15-летнюю девочку, а школьник пошел ко дну.