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В Октябрьском районе полиция больше недели искала двух угонщиков «Лады»
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Октябрьском районе полиция больше недели искала двух угонщиков «Лады»

Сегодня, 08:20ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ivteleradio.ru
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