В Октябрьском районе полиция больше недели искала двух угонщиков «Лады»

В Октябрьском районе Волгоградской области сотрудники полиции задержали за угон машины двух местных жителей в возрасте 35 и 37 лет.

Еще 23 июля в 10 часов ночи в отдел МВД обратился 41-летний житель одного из хуторов, который заявил о похищении автомобиля «ВАЗ-21011». По его словам, «Лада» была припаркована рядом с домовладением.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, выехав на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль на одной из улиц хутора в технически исправном состоянии.

Личности подозреваемых в угоне полицейские установили лишь накануне. Мужчины сознались в содеянном, пояснив, что в тот вечер оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Они проникли в салон автомашины путем побора ключа, после чего просто катались по хутору.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем». По этой статье мужчинам, покатавшимся в воскресный вечер на чужой машине, грозит до 7 лет лишения свободы.

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