В Михайловке «химией» уничтожили 17 тысяч кустов дикорастущей конопли

Начавшийся на днях в регионе второй этап полицейской операции «Мак-2017» уже начал приносить результаты. Накануне сотрудники отдела МВД по городу Михайловке обнаружили крупный очаг произрастания дикорастущей конопли.

Настоящие заросли наркосодержащих растений – около 17 тысяч кустов – нашли местные казаки с участковым в полутора километрах от хутора Абрамов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, вся конопля на площади 834 кв.м. была уничтожена путем химической обработки.

Второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017» в Волгоградской области продлится до конца сентября.

Полицейские напоминают гражданам, что о фактах незаконного оборота наркотиков, выявленных незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, можно сообщить по телефону доверия ГУ МВД России по Волгоградской области: 30-44-44.

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