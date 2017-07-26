В Клетском районе перевернулась «Лада Гранта»: водитель погиб на месте ДТП

Накануне утром в Клетском районе Волгоградской области на сельской дороге разбился автомобиль «Лада-219010».

В седьмом часу утра машина была обнаружена в кювете на 6-ом километре дороги между хуторами Манойлин и Курганный.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 34-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и, выехав на обочину, опрокинул машину в кювет.