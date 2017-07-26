В Клетском районе перевернулась «Лада Гранта»: водитель погиб на месте ДТП
Сегодня, 10:24ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: balashover.ru
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Накануне утром в Клетском районе Волгоградской области на сельской дороге разбился автомобиль «Лада-219010».
В седьмом часу утра машина была обнаружена в кювете на 6-ом километре дороги между хуторами Манойлин и Курганный.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 34-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и, выехав на обочину, опрокинул машину в кювет.
В результате аварии молодой водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
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