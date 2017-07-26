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В Клетском районе перевернулась «Лада Гранта»: водитель погиб на месте ДТП
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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В Клетском районе перевернулась «Лада Гранта»: водитель погиб на месте ДТП

Сегодня, 10:24ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: balashover.ru
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