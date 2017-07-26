Пропавшего подростка из Михайловки нашли живым в Саратовской области

В четверг, 3 августа, объявленный вчера в розыск 12-летний Марк Прокофьев из города Михайловки нашелся в городе Ртищево Саратовской области.

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в минувшую среду полицейские сообщили о пропавшем без вести подростке, который 31 июля ушел из дома и не вернулся. Предполагалось, что мальчик мог направиться в другой регион.

И вот сегодня пропавшего школьника нашли живым и здоровым в соседней области.

Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгоград.ру» начальник отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов, на данный момент известно, что в Ртищево мальчик сам пришел к полицейским. До этого города подросток доехал на поезде.

По одной из версий, мальчик собирался приехать к своей бабушке, которая проживает в Саратовской области. Ранее он интересовался, каким образом можно до нее добраться.