Пропавшего подростка из Михайловки нашли живым в Саратовской области
Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», в минувшую среду полицейские сообщили о пропавшем без вести подростке, который 31 июля ушел из дома и не вернулся. Предполагалось, что мальчик мог направиться в другой регион.
И вот сегодня пропавшего школьника нашли живым и здоровым в соседней области.
Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгоград.ру» начальник отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов, на данный момент известно, что в Ртищево мальчик сам пришел к полицейским. До этого города подросток доехал на поезде.
По одной из версий, мальчик собирался приехать к своей бабушке, которая проживает в Саратовской области. Ранее он интересовался, каким образом можно до нее добраться.
В настоящее время за ребенком, который пока находится в Ртищево, уже выехали родители.