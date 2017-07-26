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Пропавшего подростка из Михайловки нашли живым в Саратовской области
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Пропавшего подростка из Михайловки нашли живым в Саратовской области

Сегодня, 16:45ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: GazetaIrkutsk.ru
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