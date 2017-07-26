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Полицейские предъявили обвинение жителям Палласовки, убившим двух сайгаков
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Полицейские предъявили обвинение жителям Палласовки, убившим двух сайгаков

Сегодня, 14:46ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: aktobetimes.kz
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