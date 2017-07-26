Полицейские предъявили обвинение жителям Палласовки, убившим двух сайгаков

Дознаватели областного Главка полиции завершили расследование уголовных дел по факту незаконной охоты на сайгаков в Палласовском районе.

Установлено, что 2 июня местные жители в возрасте 49 и 54 лет незаконно охотились на сайгаков в нескольких километрах от села Савинка. Добыв по две туши этих животных, браконьеры пытались скрыться с места преступления, но были задержаны участковым и нарядом пограничников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, подозреваемые сознались в содеянном. Против них были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.258.1 УК РФ – «Незаконная добыча и перевозка особо ценных диких животных».

Общая сумма ущерба составила 360 тысяч рублей, половина из которого возмещена.