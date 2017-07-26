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Под Волгоградом саперы ЮВО уничтожили 15 боеприпасов времен войны
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Под Волгоградом саперы ЮВО уничтожили 15 боеприпасов времен войны

Сегодня, 16:25ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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