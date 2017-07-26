Под Волгоградом саперы ЮВО уничтожили 15 боеприпасов времен войны
Сегодня, 16:25ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба Южного военного округа/ structure.mil.ru
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В Волгоградской области на полигоне Прудбой саперы Южного военного округа (ЮВО) обезвредили восемь 100-миллиметровых артиллерийских снарядов и семь 82-миллиметровых минометных мин времен Великой Отечественной войны.
Эти боеприпасы были обнаружены жителем Городищенского района около федеральной трассы «Волгоград – Москва».
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ЮВО, заявка на разминирование в мотострелковую бригаду поступила через областной военкомат.
По оценке военных саперов, общая масса найденных боеприпасов составила более 70 килограммов. Военнослужащие извлекли старые снаряды и мины из земли и транспортировали их на полигон Прудбой. Здесь боеприпасы были уничтожены путем подрыва накладным зарядом.
Всего с начала 2017 года на территории Волгоградской области саперы ЮВО обезвредили более 3 тонн взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
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