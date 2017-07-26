Под Волгоградом саперы ЮВО уничтожили 15 боеприпасов времен войны

В Волгоградской области на полигоне Прудбой саперы Южного военного округа (ЮВО) обезвредили восемь 100-миллиметровых артиллерийских снарядов и семь 82-миллиметровых минометных мин времен Великой Отечественной войны.

Эти боеприпасы были обнаружены жителем Городищенского района около федеральной трассы «Волгоград – Москва».

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ЮВО, заявка на разминирование в мотострелковую бригаду поступила через областной военкомат.

По оценке военных саперов, общая масса найденных боеприпасов составила более 70 килограммов. Военнослужащие извлекли старые снаряды и мины из земли и транспортировали их на полигон Прудбой. Здесь боеприпасы были уничтожены путем подрыва накладным зарядом.