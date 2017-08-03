На юге Волгограда маршрутка влетела в трубу: у двух пассажиров переломы
Сегодня, 10:48ПроисшествияВиталий КошелевФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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Серьезное ДТП произошло сегодня около 8-30 утра в Красноармейском районе Волгограда на пересечении ул. Панферова и ул. Удмуртской.
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Маршрутка №47 с полным салоном пассажиров неожиданно вылетела на обочину и протаранила отопительную трубу. Меньше всего повезло мужчине и женщине, находившимся на переднем сиденье.
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, у обоих пассажиров переломы ног. Водитель отделался ушибами. С ним сейчас работают сотрудники ГИБДД. Мужчина поясняет, что во время движения у «ГАЗели» внезапно заклинило руль, он не смог удержать машину на дороге и затормозить.
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