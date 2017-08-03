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На юге Волгограда маршрутка влетела в трубу: у двух пассажиров переломы
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокОбманутые дольщики
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На юге Волгограда маршрутка влетела в трубу: у двух пассажиров переломы

Сегодня, 10:48ПроисшествияВиталий КошелевФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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