На юге Волгограда маршрутка влетела в трубу: у двух пассажиров переломы

Серьезное ДТП произошло сегодня около 8-30 утра в Красноармейском районе Волгограда на пересечении ул. Панферова и ул. Удмуртской.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Маршрутка №47 с полным салоном пассажиров неожиданно вылетела на обочину и протаранила отопительную трубу. Меньше всего повезло мужчине и женщине, находившимся на переднем сиденье.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области