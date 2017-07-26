На юге Волгограда иномарка сбила на переходе 8-летнего ребенка на самокате
Сегодня, 11:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kr-gazeta.ru
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В среду в Красноармейском районе города Волгограда 42-летний водитель автомобиля «Datsun» наехал на 8-летнего ребенка.
Причем несовершеннолетний пешеход был сбит в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Как рассказали инспекторы ГИБДД, несчастный случай произошел в 10.20 напротив дома №25 по бульвару Энгельса. Направляясь в сторону улицы Остравской, водитель иномарки не пропустил ребенка, переезжавшего дорогу на самокате.
В результате наезда мальчик получил травму головы и ушибы. С места происшествия пострадавшего доставили в больницу.
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