На юге Волгограда иномарка сбила на переходе 8-летнего ребенка на самокате

В среду в Красноармейском районе города Волгограда 42-летний водитель автомобиля «Datsun» наехал на 8-летнего ребенка.

Причем несовершеннолетний пешеход был сбит в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как рассказали инспекторы ГИБДД, несчастный случай произошел в 10.20 напротив дома №25 по бульвару Энгельса. Направляясь в сторону улицы Остравской, водитель иномарки не пропустил ребенка, переезжавшего дорогу на самокате.