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На юге Волгограда иномарка сбила на переходе 8-летнего ребенка на самокате
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На юге Волгограда иномарка сбила на переходе 8-летнего ребенка на самокате

Сегодня, 11:15ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: kr-gazeta.ru
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