На территории педуниверситета грейдер повредил газовую трубу

Сегодня утром грейдер приводил в порядок спортивную площадку, расположенную на внутренней территории Волгоградского социально-педагогического университета за зданием главного корпуса.

Около 9.30 дежурный пожарно-спасательной службы получил сообщение о ЧП, которое напугало некоторые волгоградские СМИ.

Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС региона, во время уборки территории грейдер двигался вдоль футбольного поля и задел ковшом газовую трубу, повредив ее. При этом никакого взрыва, о котором поспешили сообщить журналисты, не было, отметили в ведомстве.