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На территории педуниверситета грейдер повредил газовую трубу
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На территории педуниверситета грейдер повредил газовую трубу

Сегодня, 11:00ПроисшествияВиталий КошелевФото: Profkom-vspu.ru
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