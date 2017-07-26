На территории педуниверситета грейдер повредил газовую трубу
Сегодня, 11:00ПроисшествияВиталий КошелевФото: Profkom-vspu.ru
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Сегодня утром грейдер приводил в порядок спортивную площадку, расположенную на внутренней территории Волгоградского социально-педагогического университета за зданием главного корпуса.
Около 9.30 дежурный пожарно-спасательной службы получил сообщение о ЧП, которое напугало некоторые волгоградские СМИ.
Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС региона, во время уборки территории грейдер двигался вдоль футбольного поля и задел ковшом газовую трубу, повредив ее. При этом никакого взрыва, о котором поспешили сообщить журналисты, не было, отметили в ведомстве.
В данный момент подача газа через поврежденные коммуникации прекращена. В известность поставлены специалисты «Горгаза». В ближайшее время они начнут восстановительные работы. Пострадавших в результате этого инцидента нет, как и угрозы жителям близлежащих домов, запаха газа также не ощущается.
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