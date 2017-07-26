На «танцующем» мосту фура сбила двух 12-летних велосипедистов
Сегодня, 10:11ПроисшествияВиталий КошелевФото: Катерина Матвеева/ ВК, "Жесть Волгограда"
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Сегодня около 9 часов утра на мосту через Волгу водитель фуры, следовавшей из Волгограда, не рассчитал габариты и, проезжая мимо двух велосипедистов, задел их прицепом.
Двое подростков двигались по крайнему правому ряду, прицеп отбросил их на ограждение и чудом не раздавил.
Очевидцы происшествия рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», что велосипед одного из школьников буквально разорвало пополам, вероятно, на него наехала одна из следовавших сзади машин.
Можно сказать, что велосипедистам, угодившим в эту «мясорубку», повезло – оба остались живы. Как рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, у одного из пострадавших перелом бедра, у второго – ушибы и также подозрение на перелом – подростка еще осматривают медики. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. В сторону Краснослободска образовалась пробка.
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