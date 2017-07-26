На «танцующем» мосту фура сбила двух 12-летних велосипедистов

Сегодня около 9 часов утра на мосту через Волгу водитель фуры, следовавшей из Волгограда, не рассчитал габариты и, проезжая мимо двух велосипедистов, задел их прицепом.

Двое подростков двигались по крайнему правому ряду, прицеп отбросил их на ограждение и чудом не раздавил.

Очевидцы происшествия рассказали корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру», что велосипед одного из школьников буквально разорвало пополам, вероятно, на него наехала одна из следовавших сзади машин.