МЧС распространило экстренное предупреждение о 40-градусной жаре в регионе

В четверг областное Управление МЧС предупредило жителей волгоградского региона о предстоящих трех очень жарких днях.

В ведомстве со ссылкой на Волгоградский ЦГМС сообщили, что 4, 5 и 6 августа в отдельных районах области ожидается сильная жара до +40...+41ºС.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, также до конца этой недели в большинстве районов и в областном центре сохранится чрезвычайная пожароопасность – 5 класс горимости леса. Не мене напряженной обстановка будет в эти дни в отдельных районах северной половины области и в юго-западных районах. Здесь ожидается высокая пожароопасность – 4 класс горимости леса.