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МЧС распространило экстренное предупреждение о 40-градусной жаре в регионе
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МЧС распространило экстренное предупреждение о 40-градусной жаре в регионе

Сегодня, 12:49ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: cyplive.com
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