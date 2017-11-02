Волгоградец может сесть на 2 года за продажу газового пистолета в ломбарде
Сегодня, 13:31ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В среду в помещении ломбарда, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда, сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего мужчину, пытавшегося продать газовый пистолет с патронами.
«Мужчина выставил на продажу пистолет и 3 патрона, которые согласно проведенному специалистами Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области исследованию, являются газовыми и к реализации которого предъявляются особые требования», – говорится в сообщении пресс-службы областного Главка полиции.
На подозреваемого было заведено уголовное дело по ч.4 ст.222 УК РФ «Незаконный сбыт газового оружия».
Задержанному продавцу газового пистолета теперь грозит до двух лет лишения свободы.
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